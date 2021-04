BLAST Premier stipula un accordo con Coinbase

(Di giovedì 1 aprile 2021) La lega di Counter Strike Global Offensive (CSGO)ha annunciato oggi di averto uncommerciale con la piattaforma di criptovaluteche diventerà uno dei principali sponsor della prossima competizione: la Stagione Primaverile. Secondo le prime indiscrezioni questocommerciale è stato fatto dacon lo scopo di far avvicinare il mondo dell’esports a quello delle criptovalute attraverso la creazione di contenuti ad hoc con giocatori della lega. Il logo diapparirà sia nello Spring Showdown dal 13 al 18 aprile che nelle Finali che si terranno dal 15 al 20 giugno.è stata creata nel 2012 e solamente quest’anno ha deciso di entrare nel mondo esports. Per questo salto si ...

Raffaele La Russa

