Assorbenti ' vietati' in zona rossa | la denuncia social di una 22enne pugliese

(Di giovedì 1 aprile 2021) Non è rimasta zitta Alessia Ria di fronte a quel cartello appiccicato sui ripiani di un supermercato che la informava che in, dopo le 18, l'acquisto degliè vietato. 'Non sono ...

Advertising

apvatica : RT @edismyreligion: assorbenti vietati dopo le 18 madonna vi prenderei a schiaffi che società malata cazzo - Feelsbrokenbyu : RT @edismyreligion: assorbenti vietati dopo le 18 madonna vi prenderei a schiaffi che società malata cazzo - PalumboClarissa : RT @edismyreligion: assorbenti vietati dopo le 18 madonna vi prenderei a schiaffi che società malata cazzo - JessicaCz_ : RT @edismyreligion: assorbenti vietati dopo le 18 madonna vi prenderei a schiaffi che società malata cazzo - 4lessiapapa : RT @edismyreligion: assorbenti vietati dopo le 18 madonna vi prenderei a schiaffi che società malata cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Assorbenti vietati

'Siamo arrivati all'assurdo!' esordisce nel suo post, la ragazza che poi racconta: 'Questa sera sono andata a comprare due pacchi dima mi è stato vietato perché non sono considerati beni ...La segnalazione su Facebook di una studentessa, a cui è stato impedito di acquistare gliin base alla normativa in vigore in Puglia in zona ..."La vendita di assorbenti è vietata dopo le 18, oppure, dimostri che si tratta di una necessità". Si è sentita rispondere così Alessia Ria, una ragazza di Collepasso, in provincia di Lecce, dalla ...La ragazza su Fb: "Non solo paghiamo il 22% di IVA, ma adesso devo anche privarmi di un qualcosa di cui io e miliardi di donne abbiamo bisogno ogni mese!