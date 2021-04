Alan Wake 2 si avvicina? Remedy e Epic sarebbero al lavoro sul gioco

(Di giovedì 1 aprile 2021)2 sta per arrivare? I dettagli esatti su quando uscirà, di cosa si tratterà e di come potrebbe connettersi a Control sono scarsi, ma il rispettabile insider e reporter di GamesBeat Jeff Grubb, ha dichiarato di aver sentito che l'accordo dicon lo sviluppatoreinclude il finanziamento per l'atteso sequel.Games ha stretto un accordo conper aiutare a finanziare i giochi nell'universo di Control.ha utilizzato Control includendo riferimenti ale questo ha solo alimentato le speculazioni su2. Jeff Grubb ha riferito nel suo ultimo streaming su Twitch cheavrebbe dato il via libera ad2 a seguito di ...

Ultime Notizie dalla rete : Alan Wake

Alan Wake 2 sta per arrivare? I dettagli esatti su quando uscirà, di cosa si tratterà e di come potrebbe connettersi a Control sono scarsi, ma il rispettabile insider e reporter di GamesBeat Jeff Grubb ha dichiarato di aver sentito che l'accordo di Epic Games con lo sviluppatore Remedy include il finanziamento per l'atteso sequel.
Epic Games sembra essere dietro al finanziamento, verso Remedy, per la produzione di Alan Wake 2, sequel del tanto apprezzato titolo del 2010 ...