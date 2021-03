XIII | il classico shooter in cel-shading gratis su GOG

(Di mercoledì 31 marzo 2021) IlFPSpuò essere scaricato gratuitamente su GOG fino all'1 aprile e, una volta terminato il download, il gioco sarà vostro per sempre. Per ottenere questo gioco, avrete bisogno di un account GOG e accedere al sito o al client GOG Galaxy. L'offerta terminerà domani, primo aprile, alle 15 italiane.è stato pubblicato originariamente nel 2003. Negli anni trascorsi dalla sua uscita, il titolo è diventato un cult per la sua storia coinvolgente e le straordinarie immagini in cel-ha recentemente ricevuto un remaster che ha tentato di aggiornare la storia e le immagini, ma la risposta di fan e critica è stata mista. Tuttavia, l'originaleregge abbastanza bene il confronto e ora potete scaricarlo gratuitamente. Leggi altro...

Il classico FPS XIII può essere scaricato gratuitamente su GOG fino all'1 aprile e, una volta terminato il download, il gioco sarà vostro per sempre. Per ottenere questo gioco, avrete bisogno di un ...GOG.com ha lanciato una nuova promozione con cui regala una copia di XIII, il classico shooter della scuderia Ubisoft basato sul fumetto.