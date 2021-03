Villar piace all’Atletico | ma lui frena | «Resto dove mi hanno dato fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Gonzaloha parlato dell’interesse nei suoi confronti dell’Atletico Madrid Gonzalosta giocando un’ottima stagione alla Roma e, nelle ultime due settimane, ha mostrato le sue qualità anche con la maglia della Spagna Under 21 all’Europeo di categoria. Le sua prestazioniportato l’attenzione dell’Atletico Madrid ma, ai microfoni di Onda Cero, il centrocampista ha dichiarato di voler restare alla Roma. «Fare sapere dell’interesse di una squadra come l’Atletico, ma a Roma sta andando tutto in maniera incredibile, a livello personale e sportivo. A Roma mimostrato un progetto molto ambizioso e si sono fidati di me come calciatore, in Spagna no: per questo ho scelto l’Italia. Non ho avuto modo di esordire in Liga e alla Roma ho iniziato ora a farmi conoscere, capisco che in ...