Vaccino Pfizer | al via studio su bimbi dai 2 ai 5 anni

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Al via, la prossima settimana, loclinico sul– BionTech contro Covid 19 neidai due ai cinqued’età. Lo hanno annunciato le due aziende farmaceutiche, che hanno da poco avviato la sperimentazione delnei bambini dai sei mesi agli 11d’età, per valutarne la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità. I piccoli volontari sani sono divisi in tre gruppi a seconda dell’età: dai cinque agli 11, che hanno ricevuto la prima dose la scorsa settimana, dai due ai cinquee da sei mesi ai due. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.