Spese per i procuratori: Benevento tra le più “economiche” in A (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chi vuole fare mercato deve inevitabilmente stringere rapporti con loro. I procuratori dei calciatori detengono gran parte del potere decisionale in una trattativa. Una spesa accessoria alla quale i club di serie A non possono sottrarsi per essere competitivi. Tutte le venti squadre del massimo campionato hanno, chi più chi meno, degli agenti a libro paga. Nel 2020, solo per le commissioni, sono stati spesi più di 138 milioni di euro. Un dato inferiore rispetto agli anni scorsi ma comunque rilevante. Stando all’aggregato economico diffuso dalla Figc, nel 2019 furono spesi 187,8 milioni e nel 2018 il totale si assestò sui 171,5 milioni. Nell’ultimo anno è stata la Juventus a sostenere la spesa più elevata. I bianconeri hanno pagato ai procuratori oltre 20 milioni di euro, seguiti a ruota dalla Roma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Chi vuole fare mercato deve inevitabilmente stringere rapporti con loro. Idei calciatori detengono gran parte del potere decisionale in una trattativa. Una spesa accessoria alla quale i club di serie A non possono sottrarsi per essere competitivi. Tutte le venti squadre del massimo campionato hanno, chi più chi meno, degli agenti a libro paga. Nel 2020, solo per le commissioni, sono stati spesi più di 138 milioni di euro. Un dato inferiore rispetto agli anni scorsi ma comunque rilevante. Stando all’aggregato economico diffuso dalla Figc, nel 2019 furono spesi 187,8 milioni e nel 2018 il totale si assestò sui 171,5 milioni. Nell’ultimo anno è stata la Juventus a sostenere la spesa più elevata. I bianconeri hanno pagato aioltre 20 milioni di euro, seguiti a ruota dalla Roma ...

