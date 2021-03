Sensi in gol con l’Italia, la fidanzata davanti alla tv: “Sei il mio orgoglio” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella gara tra la Lituania e l'Italia è arrivato il gol di Stefano Sensi. Il giocatore, dopo diversi mesi difficili all'Inter a causa di un infortunio che lo ha messo ko, è tornato a giocare da titolare con la Nazionale. Ha segnato il gol dell'1-0 nell'ultima delle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar che si giocherà nel 2022.A casa c'era chi faceva il tifo per lui, la fidanzata Giulia, che tra qualche mese diventerà sua moglie. Lei ha postato sui social il video del gol del giocatore e ha scritto: Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella gara tra la Lituania e l'Italia è arrivato il gol di Stefano. Il giocatore, dopo diversi mesi difficili all'Inter a causa di un infortunio che lo ha messo ko, è tornato a giocare da titolare con la Nazionale. Ha segnato il gol dell'1-0 nell'ultima delle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar che si giocherà nel 2022.A casa c'era chi faceva il tifo per lui, laGiulia, che tra qualche mese diventerà sua moglie. Lei ha postato sui social il video del gol del giocatore e ha scritto: Golssip.

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - UEFAcom_it : ? FISCHIO FINALE ? ???? L'#Italia vince in Lituania grazie ai gol nella ripresa di #Sensi e #Immobile… - SkySport : LITUANIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Sensi (47’) ? rig. #Immobile (90+4') ?? - fisco24_info : Mondiali 2022, Lituania-Italia 0-2: terza vittoria azzurra: Decidono i gol di Sensi e Immobile, Nazionale in vetta… - DucaAndrea85 : @FBiasin Gol di Sensi e rigore procurato da Barella. Peccato neanche un milanista in campo. -