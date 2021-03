Sampdoria, terapie e palestra per Ekdal (Di mercoledì 31 marzo 2021) GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria , che ha lavorato a Bogliasco in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico Claudio Ranieri , ancora privo dei Nazionali, ha diretto una seduta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) GENOVA - Seduta mattutina per la, che ha lavorato a Bogliasco in vista del prossimo impegno di campionato. Il tecnico Claudio Ranieri , ancora privo dei Nazionali, ha diretto una seduta ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, terapie e palestra per Ekdal: Seduta mattutina per i blucerchiati, ancora privi dei Nazionali… - infoitsport : Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan: terapie per Ekdal - milansette : Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan: terapie per Ekdal - sportli26181512 : Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan: terapie per Ekdal: Ecco il racconto dell'allena… - TuttoFanta : ?? Report #SAMPDORIA: ?Terapie per #Ekdal, reduce dall'infortunio rimediato con la nazionale ?Allenamento individual… -