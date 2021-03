Oggi primo assaggio Conte per i parlamentari M5s | nodi aperti

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 1 aprile 2021) Quotato nei sondaggi, preceduto dalla fama di prudente tessitore, ma senza nulla di concreto, per ora, nelle mani: "Fidatevi di me, scommettiamo insieme sul futuro", questo è in sostanza il messaggio che Giusepperecapiterà domani sera ai, ai sindaci e ai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle riuniti in assemblea (digitale, come pandemia impone). Il nuovo progetto di organizzazione che Beppe Grillo ha affidato all'ex presidente del Consiglio tarda a vedere la luce (verrà forse definito e reso noto dopo Pasqua) ma la riunione non era più rinviabile, specie dopo che lo stesso garante e fondatore del Movimento ha ribadito la scorsa settimana - senza informare, che non ha gradito - la validità del limite dei due mandati elettivi in Parlamento."Sarà un incontro interlocutorio - garantisce chi conosce bene le ...