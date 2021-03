Mauro Icardi dà della "cagna" a Wanda Nara sui social (e lei non gradisce) - (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni L'ultimo post social del calciatore ha scatenato una vera e propria rivoluzione su Instagram a causa della traduzione "ingrata" della descrizione alla foto in cui compaiono, oltre a Icardi, la moglie e il loro cane Che pasticcio Mauro Icardi! L'ultima foto pubblicata dal calciatore argentino sulla sua pagina Instagram ha scatenato una vera e propria sommossa social. Non tanto per l'immagine, che immortala Icardi insieme alla moglie Wanda Nara e al loro mastino, quanto per la descrizione della foto: "Mi Perro y mi Perra". Un vero "smacco" alla compagna, che viene letteralmente definita "cagna". E apriti cielo. In appena cinque ore di pubblicazione ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni L'ultimo postdel calciatore ha scatenato una vera e propria rivoluzione su Instagram a causatraduzione "ingrata"descrizione alla foto in cui compaiono, oltre a, la moglie e il loro cane Che pasticcio! L'ultima foto pubblicata dal calciatore argentino sulla sua pagina Instagram ha scatenato una vera e propria sommossa. Non tanto per l'immagine, che immortalainsieme alla mogliee al loro mastino, quanto per la descrizionefoto: "Mi Perro y mi Perra". Un vero "smacco" alla compagna, che viene letteralmente definita "". E apriti cielo. In appena cinque ore di pubblicazione ...

