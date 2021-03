LIVE Sinner-Bublik 7-6 2-3, Masters1000 Miami in DIRETTA: recupera un break l’altoatesino (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Aumenta la spinta con il rovescio incrociato e poi chiude col dritto Sinner. VANTAGGIO Bublik: altro doppio fallo per Sinner. Quarta chance per il 4-2 in favore del kazako. 40-40 PASSANTE IN CORSA DI Sinner! Grande rimonta in questo game. 30-40 Lunga la risposta di Bublik sull’ottima prima di Sinner. 15-40 Schiaffo al volo per chiudere uno scambio ben comandato. 0-40 Arriva scarico sul rovescio Jannik. Tre palle per il nuovo break per Bublik. 0-30 Doppio fallo per Sinner, il primo della partita. 0-15 Dritto pazzesco di Bublik, incontenibile per Sinner. 3-2 Bublik. CONTRObreak ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Aumenta la spinta con il rovescio incrociato e poi chiude col dritto. VANTAGGIO: altro doppio fallo per. Quarta chance per il 4-2 in favore del kazako. 40-40 PASSANTE IN CORSA DI! Grande rimonta in questo game. 30-40 Lunga la risposta disull’ottima prima di. 15-40 Schiaffo al volo per chiudere uno scambio ben comandato. 0-40 Arriva scarico sul rovescio Jannik. Tre palle per il nuovoper. 0-30 Doppio fallo per, il primo della partita. 0-15 Dritto pazzesco di, incontenibile per. 3-2. CONTRO...

