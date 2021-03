L’ex fidanzato di Giulia Salemi avverte Pierpaolo Pretelli: “Ti userà, stava con me per interesse” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Abraham Garcia mette in guardia Pierpaolo Pretelli Nonostante la famiglia di lui non è proprio entusiasta, la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue senza alcun intoppo. Si continua a parlare di loro nonostante la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita all’incirca un mese fa. Il 30enne lucano e l’influencer italo-persiana vanno molto d’accordo, testimoniandolo loro stessi nelle varie interviste televisive e sulla carta stampata, ma anche sui canali social. Eppure, non tutti credono che il loro amore sia autentico, tra cui Abraham Garcia, ex fidanzato della modella, il quale in una recente intervista ha voluto mettere in allarme L’ex Velino di Striscia la Notizia. In poche parole gli ha fatto intendere che corre ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021) Abraham Garcia mette in guardiaNonostante la famiglia di lui non è proprio entusiasta, la relazione sentimentale traprosegue senza alcun intoppo. Si continua a parlare di loro nonostante la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita all’incirca un mese fa. Il 30enne lucano e l’influencer italo-persiana vanno molto d’accordo, testimoniandolo loro stessi nelle varie interviste televisive e sulla carta stampata, ma anche sui canali social. Eppure, non tutti credono che il loro amore sia autentico, tra cui Abraham Garcia, exdella modella, il quale in una recente intervista ha voluto mettere in allarmeVelino di Striscia la Notizia. In poche parole gli ha fatto intendere che corre ...

Advertising

infoitcultura : Rosa di Grazia: l’ex fidanzato contro la Celentano e racconta perché si sono lasciati - S0HAPP1LY : @AMNESIAXALIVE bene la prima volta non lo considero come mio ex fidanzato perché bleah,ero andata da lui a ricreazi… - EireenViolet : Garcia:'PP,stai attento in ogni reality Giulia aveva una finta storia d’amore! Mi sono sentito usato da lei Abbiamo… - Alessia30702219 : @SamuelMontegra1 Samu fai interagire Tommy con noi? Sempre se le intasate di turno non chiedono il saluto anche pe… - elisicci : RT @flawless0cean: Ogni tanto ripenso al fatto che Tommaso è stato sei mesi al gf con l’ex fidanzata del nuovo fidanzato di GDL e che no ne… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex fidanzato «Tweet anti-asiatici e anti-gay»: la giornalista McCammond non diventerà la direttrice di Teen Vogue Corriere della Sera