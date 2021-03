Lazio – Spezia, in Tv e formazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) La ventinovesima giornata del campionato di Serie A si sta avvicinando. Una delle partite in programma è Lazio – Spezia. Il match si giocherà sabato 3 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà possibile seguirlo sui canali DAZN. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria. Lazio – Torino si giocherà: respinto il ricorso Come si presentano alla gara Lazio e Spezia? Lazio e Spezia arrivano a questa 29esima giornata con due situazioni differenti alle spalle. Le squadre sono alla ricerca di punti per migliorare le rispettive posizioni in classifica. I padroni di casa al momento occupano il settimo posto a quota 49 punti mentre gli ospiti si trovano alla quindicesima posizione con 29 punti. Le due formazioni hanno un obiettivo in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) La ventinovesima giornata del campionato di Serie A si sta avvicinando. Una delle partite in programma è. Il match si giocherà sabato 3 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà possibile seguirlo sui canali DAZN. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria.– Torino si giocherà: respinto il ricorso Come si presentano alla garaarrivano a questa 29esima giornata con due situazioni differenti alle spalle. Le squadre sono alla ricerca di punti per migliorare le rispettive posizioni in classifica. I padroni di casa al momento occupano il settimo posto a quota 49 punti mentre gli ospiti si trovano alla quindicesima posizione con 29 punti. Le duehanno un obiettivo in ...

Advertising

calciodangolo_ : ??Verso la 29^ giornata di #SerieA: tutto quello che c'è da sapere sulla gara tra #LazioSpezia anche in ottica… - Angolo_Lazio : ??Verso la 29^ giornata di #SerieA: tutto quello che c'è da sapere sulla gara tra #LazioSpezia anche in ottica… - msg_emanuele : RT @Sentimp1: Lazio Spezia -3 (i giorni) +3 i punti da conquistare. Crederci sempre. Forza Lazio ?????? #LazioSpezia - Sentimp1 : Lazio Spezia -3 (i giorni) +3 i punti da conquistare. Crederci sempre. Forza Lazio ?????? #LazioSpezia - infoitsport : Lazio, Caicedo e Fares tornano in gruppo: ci saranno con lo Spezia -