Io | 17enne | vi dico | aboliamo l’ergastolo | il carcere a vita non serve e viola i diritti umani

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ”E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua:, che, privo com’è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”. E’ un giudizio netto, chiaro, senza possibilità di fraintendimento, quello dello statista Aldo Moro sul. E per quanto il tema possa essere spinoso, è bene affrontarlo, perché queste sue parole, che finirono come l’epistola di Seneca sulla schiavitù, cancellate cioè dai tempi, messe in una sorta di archivio storico, non ...