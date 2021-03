Il concorso ordinario docenti deve partire il prima possibile. Lettera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da gruppo: concorso ordinario docenti 2020 - In merito alla notizia di questi ultimi giorni sul corso-concorso per tutti gli insegnanti ci chiediamo un po' tutti: il concorso ordinario che fine farà? Che fine faranno i 600 mila candidati in attesa della partenza del concorso da 1 anno? Direte: parte di questi sono proprio precari, ok, nulla contro i precari, ma nessuno pensa a chi si è appena diplomato o laureato e vuole intraprendere la strada dell'insegnamento? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Da gruppo:2020 - In merito alla notizia di questi ultimi giorni sul corso-per tutti gli insegnanti ci chiediamo un po' tutti: ilche fine farà? Che fine faranno i 600 mila candidati in attesa della partenza delda 1 anno? Direte: parte di questi sono proprio precari, ok, nulla contro i precari, ma nessuno pensa a chi si è appena diplomato o laureato e vuole intraprendere la strada dell'insegnamento? L'articolo .

