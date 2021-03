Gran Bretagna, aumenta deficit partite correnti 4° trimestre (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – aumenta a 26,3 miliardi di sterline il deficit delle partite correnti in Gran Bretagna nel 4° trimestre del 2020, rispetto al disavanzo di 14,3 miliardi del trimestre precedente (rivisto da -15,7 miliardi). Nel 4° trimestre 2019 il deficit era di 22,8 miliardi. Il dato, comunicato dall’Office for National Statistics del Regno Unito, risulta tuttavia migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 33 miliardi. Il deficit corrente si attesta così al 4,8% del PIL. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –a 26,3 miliardi di sterline ildelleinnel 4°del 2020, rispetto al disavanzo di 14,3 miliardi delprecedente (rivisto da -15,7 miliardi). Nel 4°2019 ilera di 22,8 miliardi. Il dato, comunicato dall’Office for National Statistics del Regno Unito, risulta tuttavia migliore della stima degli analisti che avevano previsto un rosso di 33 miliardi. Ilcorrente si attesta così al 4,8% del PIL.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: chi sta uscendo vincente sui vaccini è la Gran Bretagna. Eppure, secondo tanti, con la Brexit sarebbe sta… - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - Agenzia_Ansa : In Gran Bretagna, con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid hanno riaperto i centri sportivi all'aperto e i p… - mokcibbell : RT @claudeger55: Perché non si guarda a ciò che è stato fatto all'estero (Gran Bretagna, Svezia, Israele, Stati uniti, Spagna, Francia, Ger… - Carmanas : RT @Antigon25386936: Oggi altri 529 cittadini italiani sono morti, mentre in Gran Bretagna ne contano 20. La differenza? È nella massiccia… -