Games of Games con Simona Ventura: giochi, concorrenti e quando inizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per il grande ritorno di Simona Ventura in prima serata su Raidue con ' Games of Games - Gioco Loco '. Il debutto è previsto per mercoledì 31 marzo e il programma andrà in onda per sei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tutto pronto per il grande ritorno diin prima serata su Raidue con 'of- Gioco Loco '. Il debutto è previsto per mercoledì 31 marzo e il programma andrà in onda per sei ...

Advertising

Raiofficialnews : “Prendete posto, allacciate le cinture di sicurezza perché parte #GameOfGames”. ?? Il nuovo show condotto… - Raiofficialnews : “Ho avuto la fiducia di @RaiDue e il via libera per poter spaziare, creare e tornare a fare la conduttrice che sono… - videogamedeals : Annapurna Interactive Sale via eShop. - VisumTV : Il ritorno di SuperSimo con Game of Games stasera su Rai2 - fanpage : Simona Ventura torna in tv dal 31 marzo con 'Game of Games - Gioco Loco', programma con cui prova ancora una volta… -