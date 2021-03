F1, GP Emilia Romagna Imola 2021: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal Bahrain all’Italia, in mezzo due settimane di riposo. Dopo l’esordio del Mondiale nel deserto di Sakhir, il campionato di Formula 1 proseguirà nel weekend del 16-18 aprile con il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Sarà Imola la seconda tappa del lungo percorso della classe regina con grande attesa per la gara “casalinga” della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Appuntamento con le libere di venerdì 16 aprile alle ore 11:30 e 15:00, poi sabato 17 libere 3 alle 12:00 e qualifiche alle 15:00. Il fine settimana si chiuderà domenica 18 con la gara al via alle ore 15:00. Tutto il weekend del GP dell’Emilia Romagna sarà visibile in diretta su Sky Sport mentre qualifiche e gara verranno trasmesse in chiaro anche su TV8. GP Emilia Romagna (16-18 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal Bahrain all’Italia, in mezzo due settimane di riposo. Dopo l’esordio del Mondiale nel deserto di Sakhir, il campionato di Formula 1 proseguirà nel weekend del 16-18 aprile con il Gran Premio dell’. Saràla seconda tappa del lungo percorso della classe regina con grande attesa per la gara “casalinga” della Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Appuntamento con le libere di venerdì 16 aprile alle ore 11:30 e 15:00, poi sabato 17 libere 3 alle 12:00 e qualifiche alle 15:00. Il fine settimana si chiuderà domenica 18 con la gara al via alle ore 15:00. Tutto il weekend del GP dell’sarà visibile insu Sky Sport mentre qualifiche e gara verranno trasmesse in chiaro anche su TV8. GP(16-18 ...

Advertising

RegioneER : #sanitaER #vaccinoCovid in Emilia-Romagna da lunedì 12 aprile via alle prenotazioni per i cittadini dai 70 ai 74 an… - sbonaccini : #parchiER, dalla @RegioneER 4,5 milioni di euro: biodiversità, turismo e ambiente. Destinatari i 5 Enti di gestione… - RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su 33.338 tamponi effettuati, 1.187 nuovi positivi. 1.917 i guariti, diminuiscono i ric… - enrico44524356 : @OmnibusLa7 l'Emilia Romagna per i fragili, i vulnerabili non gravissimi, non ha fatto nulla di nulla, una vergogna… - fo1984 : RT @MMmarco0: Nel mese di Febbraio in Emilia Romagna i contagi in ambito scolastico sono stati 6.080 in aumento del 70% rispetto a gennaio.… -