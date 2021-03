Di Maio | “Su Regeni e Zaki non arretriamo di un passo”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “L’approccio inclusivo non rappresenta un compromesso rispetto a valori come diritti umani o stato di diritto, per questo con l’Egitto non potremo mai arretrare di un passo sulla ricerca di verità e giustizia sulla morte di Giulio Regeni, e proseguiremo ogni sforzo per ottenere il rilascio dello studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki, forti del sostegno dell’Ue e degli Stati membri, ottenuto nel vertice di gennaio”. Lo ha detto oggi Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, intervenendo alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. “Col Cairo– ha proseguito Di Maio- deve restare aperto il canale di dialogo“, anche per l’importanza del ruolo egiziano su dossier quali “Libia e sicurezza energetica”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in ...Ultime notizie, ultim'ora oggi. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ha comunicato al Senato le linee programmatiche della Farnesina