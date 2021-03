Covid: Orlando, 'soddisfatti da dl, tiene conto criticità numeri' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il decreto tiene conto delle condizioni di grave criticità che emergono dai numeri e purtroppo conseguenza dell'evoluzione del virus. Una posizione adeguata anche sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario. C'è soddisfazione". Lo dice il ministro del lavoro, Andrea Orlando, al termine del Cdm Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il decretodelle condizioni di graveche emergono daie purtroppo conseguenza dell'evoluzione del virus. Una posizione adeguata anche sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario. C'è soddisfazione". Lo dice il ministro del lavoro, Andrea, al termine del Cdm

Advertising

TgLa7 : #Covid, Orlando: pensiamo all' inidoneità per sanitari che non si vaccinano, con tanto di conseguenze per questa i… - TV7Benevento : Covid: Orlando, 'soddisfatti da dl, tiene conto criticità numeri'... - MRGUMEDE52 : RT @TgLa7: #Covid, Orlando: pensiamo all' inidoneità per sanitari che non si vaccinano, con tanto di conseguenze per questa inidoneità sop… - ANGELA42366733 : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… - WandaPriton : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… -