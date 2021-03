Caso Camici, Fontana indagato anche per autoriciclaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Procura di Milano ha inoltrato oggi alle autorità svizzere una rogatoria per “completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata dall’avvocato Attilio Fontana”, presidente della Regione Lombardia, per approfondire alcuni movimenti finanziari”. Lo comunica il procuratore Francesco Greco chiarendo che la difesa del governatore si è “oggi dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento” anche con produzione di documenti o “presentazione spontanea dell’assistito”. Al centro della tranche di indagine emersa col Caso Camici ci sono i 5,3 milioni di euro su un conto svizzero. Fontana nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Furno, Scalas e Filippini, è indagato per frode in pubbliche forniture. Inchiesta che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Procura di Milano ha inoltrato oggi alle autorità svizzere una rogatoria per “completare la documentazione allegata alla domanda di voluntary disclosure presentata dall’avvocato Attilio”, presidente della Regione Lombardia, per approfondire alcuni movimenti finanziari”. Lo comunica il procuratore Francesco Greco chiarendo che la difesa del governatore si è “oggi dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento”con produzione di documenti o “presentazione spontanea dell’assistito”. Al centro della trdi indagine emersa colci sono i 5,3 milioni di euro su un conto svizzero.nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Furno, Scalas e Filippini, èper frode in pubbliche forniture. Inchiesta che ...

