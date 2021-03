Assassin’s Creed Liberation in uscita su iOS e Android, rivela un leak – Notizia – PS VitaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) Assassin’s Creed Liberation approderà sui dispositivi iOS e Android, con tanto di supporto per il controller: lo riferisce un leak comparso su Reddit.. Assassin’ Creed Liberation approderà sui dispositivi iOS e Android, secondo quanto riferito da un leak pubblicato su Reddit. La fonte della Notizia è anonima, dunque vale la solita raccomandazione: prendiamo queste informazioni con le pinze fino all’eventuale conferma ufficiale. Pubblicato su PlayStation Vita nel 2012 e poi riproposto tempo dopo in versione rimasterizzata su PC, PS4 e Xbox One con Assassin’s Creed Liberation HD, il gioco racconta la storia di Aveline de Grandpré, un’Assassina vissuta nella seconda … ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021)approderà sui dispositivi iOS e, con tanto di supporto per il controller: lo riferisce uncomparso su Reddit.. Assassin’approderà sui dispositivi iOS e, secondo quanto riferito da unpubblicato su Reddit. La fonte dellaè anonima, dunque vale la solita raccomandazione: prendiamo queste informazioni con le pinze fino all’eventuale conferma ufficiale. Pubblicato su PlayStation Vita nel 2012 e poi riproposto tempo dopo in versione rimasterizzata su PC, PS4 e Xbox One conHD, il gioco racconta la storia di Aveline de Grandpré, un’Assassina vissuta nella seconda … ...

