Adam Brody parla del suo primo incontro con Leighton Meester

I due sono diventati celebri per "O.C" e per "Gossip Girl" Adam Brody e Leightom Meester per molti sono rimasti Seth, di "The O.C" e Blair di "Gossip Girl". I due personaggi hanno reso noti gli attori che da anni sono anche una coppia: si frequentano, infatti, dal 2013 e sono sposati dal 2014. La coppia ha sempre mantenuto il massimo riservo ma, nelle ultime ore, Brody, ospite del podcast di Anna Faris, Unqualified, ha parlato di come abbia conosciuto la collega. Il primo incontro risale a 15 anni fa, al ristornate Canter's Deli di Los Angeles, dove il cast di Gossip Girl era in pausa pranzo. In quel momento, invece, la serie ambientata a Orange County, stava per terminare mentre quella dell'Upper East Side era appena iniziata.

