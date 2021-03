Wired Future Lab: Next Generation Business, oggi parliamo dei leader del futuro (Di martedì 30 marzo 2021) Talento, crescita personale e professionale. In una parola: leadership. È questo il tema del primo Wired Future Lab, un nuovo format digitale per gli eventi di Wired, sul tema Next Generation Business. Dalla formazione alla brand reputation, dai nuovi stili di vita alla diversità e inclusione in azienda, attraverso la voce di imprenditori e leader globali, si racconteranno gli scenari economici, le prospettive di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione, le sfide e le opportunità che emergono in questo particolare momento storico. L’evento, in streaming dalle 17:00 alle 19:00 qui sopra e sul sito dedicato, è in collaborazione con Escp Business School, la più antica Business school al mondo e oggi ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) Talento, crescita personale e professionale. In una parola:ship. È questo il tema del primoLab, un nuovo format digitale per gli eventi di, sul tema. Dalla formazione alla brand reputation, dai nuovi stili di vita alla diversità e inclusione in azienda, attraverso la voce di imprenditori eglobali, si racconteranno gli scenari economici, le prospettive di sviluppo, innovazione e internazionalizzazione, le sfide e le opportunità che emergono in questo particolare momento storico. L’evento, in streaming dalle 17:00 alle 19:00 qui sopra e sul sito dedicato, è in collaborazione con EscpSchool, la più anticaschool al mondo e...

Advertising

AD_italia : Wired Future Lab: Condé Nast Italia lancia una nuova experience digitale - AD Italia - FRattalino : RT @ESCP_bs: Next Generation Business: @FRattalino @RiccardoPozzoli @marinasalamon1 e @AlbertoDalmasso parleranno di leadership nel primo a… - marinasalamon1 : RT @ESCP_bs: Next Generation Business: @FRattalino @RiccardoPozzoli @marinasalamon1 e @AlbertoDalmasso parleranno di leadership nel primo a… - FFFBot1 : RT @DalilaAdrower: Si torna a lottare per la causa più importante???? 'h.18.30 mobilitazione online x la pubblicazione di contenuti relativi… - RiccardoPozzoli : RT @ESCP_bs: Next Generation Business: @FRattalino @RiccardoPozzoli @marinasalamon1 e @AlbertoDalmasso parleranno di leadership nel primo a… -