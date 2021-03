Un dictator per la pandemia? Non proprio…

(Di martedì 30 marzo 2021) “Noi siamo in guerra. Servono norme da guerra”, le parole pronunciate ieri dal Capo della Protezione civile Curcio mi hanno sorpreso. Sono più di 12 mesi che viviamo in questa inaspettata, ma ancora nessuno ha pensato di affrontarla applicando il codice penale militare di guerra, anche perché – tutti speriamo – che la fase più acuta della crisi sia ormai passata e ci stiamo avviando verso la soluzione, anche grazie ai vaccini. Sappiamo bene che, nella storia, le emergenze hanno sempre avuto una loro disciplina speciale. In casi di emergenza, gli antichi romani nominavano il, ovvero un magistrato non eletto che sospendeva i poteri di tutti gli altri magistrati per affrontare i compiti speciali: reprimere la rivolta, affrontare una guerra o una epidemia. Il primo fu Tito Larcio Flavo nel 501 a.C. per sedare la rivolta delle città latine ...

