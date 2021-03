Tomori: “Ibrahimovic, un esempio di dedizione e carica agonistica” (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, 39enne attaccante rossonero. Le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayo, difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Zlatan, 39enne attaccante rossonero. Le sue dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : .@fikayotomori_: '@Ibra_official, un esempio di dedizione e carica agonistica' - @acmilan #ACMilan #Milan… - infoitsport : Tomori su Ibrahimovic: 'Ci motiva, è un esempio per tutti' - notizie_milan : Tomori su Ibrahimovic: “Ci motiva moltissimo. Un esempio per tutti” - MilanPress_it : TOMORI ED IL FUTURO... ?? ?? Scorri la gallery per leggere alcune delle dichiarazioni di @fikayotomori_: futuro, Ma… - EltonRichStarr : RT @DucaAndrea85: @DiMarzio SCADUTI Ibrahimovic, Donnarumma, Çalhanoglu IN SCADENZA Calabria, Romagnoli, Kjaer, Kessie ON LOAN Tomori, To… -