Storie d'amore maledette: Jim Morrison e Pamela Courson (Di martedì 30 marzo 2021) La verità è che anche se a volte rabbrividiamo al pensiero di tutte quelle follie che appartengono a quegli amori che consideriamo maledetti, tutte noi ne abbiamo subito il fascino proprio per quella caratteristica straordinaria che contraddistingue alcune Storie d'amore che sono rimaste nella storia. E questo è il caso di quella tra Jim Morrison e Pamela Courson, due persone legate invisibilmente e indissolubilmente da quel filo di follia che non si è spezzato neanche davanti all'inevitabile fine. Lui, l'uomo più desiderato, affascinante e controverso del mondo. Lei bella, vivace ma irrequieta, l'unica donna che sia stata realmente in grado di tenere testa a lui, l'iconico frontman dei Doors, la leggenda. Questa è la storia di una simbiosi d'amore che, oltre al sentimento, ha ...

