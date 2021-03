Scudieri in Formula Center | la start up che ha brevettato il primo sistema integrato di telemetria al mondo

(Di martedì 30 marzo 2021) Paolo, presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia entra in, laup fondata dalla famiglia Venditti che ha registrato il brevetto deldial. Lo comunica il Consiglio di amministrazione della società sottolineando che l’ingresso dipermette all’impresa “di fare un salto record ed entrare nella rete internazionale delle Pmi innovative esportatrici di made in Italy”.assume la carica di presidente e Ad, “per partecipare attivamente alla crescita dell’azienda con nuove expertise e organizzazione”. “Italia – continua la nota – può quindi accelerare nello sviluppo delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scudieri Formula

Il Denaro

Il risultato sarebbe notevole e indice di grande competitività da parte della Aston Martin, dato che il terzo posto significherebbe aver battuto gli '' di Hamilton e Verstappen ovvero ...... ha ritenuto di assolvere i tre con lail fatto non sussiste. L'inchiesta, coordinata dai pm Elio Ramondini e Adriano, era nata da una segnalazione di operazioni sospette in cui si ...Paolo Scudieri, presidente di Adler-Pelzer Group e di Anfia entra in Formula Center, la startup fondata dalla famiglia Venditti che ha registrato il brevetto del primo sistema integrato di telemetria ...La stagione più lunga di sempre si inaugura con la vittoria della Mercedes davanti a Verstappen. E proprio la Red Bull è il contendente più autorevole ...