San Giorgio a Cremano, uova e colombe pasquali a oltre mille famiglie in difficoltà (Di martedì 30 marzo 2021) uova di Pasqua e colombe artigianali realizzate in terre confiscate alla criminalità, consegnate ad oltre 1100 famiglie sangiorgesi. E’ l’iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Zinno a favore dei concittadini in difficoltà economica. “Un’ulteriore misura di sostegno – si legge in una nota del Comune – a cui seguirà subito dopo Pasqua, anche la consegna di pacchi con generi alimentari. Le famiglie destinatarie sono le stesse nel periodo di Natale hanno ricevuto i buoni spesa. L’acquisto di tali generi alimentari è finanziato con i fondi residui dei bonus natalizi, pari a 70 mila euro; somma la cui spesa è vincolata da un’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per il contrasto dell’emergenza alimentare dovuta alla crisi da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 marzo 2021)di Pasqua eartigianali realizzate in terre confiscate alla criminalità, consegnate ad1100sangiorgesi. E’ l’iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindacoZinno a favore dei concittadini ineconomica. “Un’ulteriore misura di sostegno – si legge in una nota del Comune – a cui seguirà subito dopo Pasqua, anche la consegna di pacchi con generi alimentari. Ledestinatarie sono le stesse nel periodo di Natale hanno ricevuto i buoni spesa. L’acquisto di tali generi alimentari è finanziato con i fondi residui dei bonus natalizi, pari a 70 mila euro; somma la cui spesa è vincolata da un’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per il contrasto dell’emergenza alimentare dovuta alla crisi da ...

leone52641 : RT @fsnews_it: Ad aprile le pasticcerie storiche di #Milano preparano il pan de mej, dolce buonissimo legato a San Giorgio ?? e a una leggen… - Torrechannelit : San Giorgio a Cremano – In distribuzione oltre mille uova di Pasqua e colombe artigianali alle famiglie in difficol… - gaia_simonetti : RT @ParoleOstili: ?? | E se #Dante avesse scritto il Manifesto della comunicazione non ostile? Questo sarebbe stato il risultato... più o me… - Andrea_Radic : RT @fsnews_it: Ad aprile le pasticcerie storiche di #Milano preparano il pan de mej, dolce buonissimo legato a San Giorgio ?? e a una leggen… - SettimanaS : SAN GIORGIO Il Covid non frena l'entusiasmo di Mattia Spotorno e compagni -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio Ponte Messina, un 'sogno' riacceso dal dibattito sul Recovery ... protagonista nella costruzione di 946 chilometri di ponti nel mondo, non ultimo il nuovo Ponte San Giorgio di Genova. Quel progetto è stato bloccato dalla messa in liquidazione della società ...

San Giorgio, 1000 uova di Pasqua e colombe alle famiglie in difficoltà Questa mattina è iniziata la distribuzione di uova pasquali e colombe artigianali da parte dei volontari della Protezione Civile di San Giorgio a Cremano. È questa la bellissima iniziativa di Pasqua dell'amministrazione guidata dal Sindaco Giorgio Zinno nei confronti dei concittadini in difficoltà economica. Dopo gli aiuti di ...

Pasticceria Ranieri a Milano e Pan de Mej per San Giorgio FS News Domani (31 marzo) alle ore 10, a Montegiorgio il funerale del Dottor Tolmino Rossi morto per covid Montegiorgio. E’ rientrata oggi alle 14 la salma del Dottor Tolmino Rossi, stroncato dal Covid a soli 69 anni, ed ora si trova nell’obitorio dell’ospedale di Montegiorgio, d ...

Ponte Messina, un 'sogno' riacceso dal dibattito sul Recovery non ultimo il nuovo Ponte San Giorgio di Genova. Quel progetto è stato bloccato dalla messa in liquidazione della società concessionaria Stretto di Messina spa (alla quale partecipavano tra gli altri ...

... protagonista nella costruzione di 946 chilometri di ponti nel mondo, non ultimo il nuovo Pontedi Genova. Quel progetto è stato bloccato dalla messa in liquidazione della società ...Questa mattina è iniziata la distribuzione di uova pasquali e colombe artigianali da parte dei volontari della Protezione Civile dia Cremano. È questa la bellissima iniziativa di Pasqua dell'amministrazione guidata dal SindacoZinno nei confronti dei concittadini in difficoltà economica. Dopo gli aiuti di ...Montegiorgio. E’ rientrata oggi alle 14 la salma del Dottor Tolmino Rossi, stroncato dal Covid a soli 69 anni, ed ora si trova nell’obitorio dell’ospedale di Montegiorgio, d ...non ultimo il nuovo Ponte San Giorgio di Genova. Quel progetto è stato bloccato dalla messa in liquidazione della società concessionaria Stretto di Messina spa (alla quale partecipavano tra gli altri ...