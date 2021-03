Ritrova il benessere di piedi e caviglie

(Di martedì 30 marzo 2021) Alice Torri Arriva la stagione dei primi caldi e delle gambe gonfie, delledoloranti e deiche, a fine giornata, fanno fatica a entrare nelle calzature. Efficaci sono i rimedi naturali per il benessre dei. Di seguito scoprimo alcuni trucchi della tradizione antica per riuscire a sgonfiare “naturalmente” le, rilassare iaffaticati, facilitando così la pedicure, sia curativa ed estetica. Sgonfiare lecon l’aceto L’aceto di mele è utile in cucina e per la tua salute, grazie alle tante sostanze benefiche di cui è ricco. Sali minerali, enzimi, acidi della frutta, vitamine: una miscela di elementi che fanno molto bene al tuo corpo. Diluisci un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’acqua naturale fresca e ...

Advertising

NutraceuticaIT : RT @AquileaI: Lo spostamento delle lancette ti ha fatto passare la domenica tra uno sbadiglio e l’altro? ?? Ritrova il piacere di una buona… - AquileaI : Lo spostamento delle lancette ti ha fatto passare la domenica tra uno sbadiglio e l’altro? ?? Ritrova il piacere di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrova benessere

La Gazzetta di Reggio

... "Adesso si arriva in un Paese sofferente e anche insofferente, negli anni '80 c'era un... Si parla di lui sin da ragazzino, anche perché nelle giovanili, dove siaccorpato al ...Quando la relazione con lui mette a repentaglio il nostroemotivo, la nostra salute e la ...tipologia di partner con la quale frequentemente chi soffre di Dipendenza Affettiva siad ...La cucina come “cooking therapy” per aumentare la sensazione di benessere, l’aperitivo virtuale per scambiarsi ... per riappropriarsi del proprio equilibrio psicofisico (37%) e ritrovare l’equilibrio ...La pandemia ha insegnato che “salute” non significa benessere solo del corpo dal punto di vista fisico-biologico, ma anche benessere della mente e delle relazioni. Come sottolinea Maria Antonietta Gul ...