Non installate System Update Android, è un malware! Cosa sta succedendo (Di martedì 30 marzo 2021) In queste ora sta circolando un nuovo Virus su Android mascherato come System Update ma si tratta di un malware. Il malware è stato individuato dai ricercatori di sicurezza dei Zimperium zLabs in in un'app chiamata 'System Update', non è presente sul Play Store di Google ma è scaricabile da siti di terze parti. Si tratta di un nuovo virus malevolo mascherato da aggiornamento di sistema Android. La minaccia, una volta entrata nello smartphone, può assumere il controllo completo del dispositivo e rubare i dati. Questo virus richiede l'azione dell'utente per essere installato, per cui il consiglio è quello di non installare file scaricati da fonti non affidabili. Stando agli esperti, il programma agirebbe come software per l'accesso remoto (Rat), per compiere una serie di ...

