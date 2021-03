Netflix, le novità di aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Le novità di Netflix che usciranno nel quarto mese del 2021 sono moltissime e se nello scorso abbiamo sbavato per il ritorno di Riverdale, per questo aprile vi consiglio lo splendido Lady Bird ed il classico L’alba dei morti viventi. Fra le novità occhi puntati sulla serie originale Tenebre e Ossa, con la partecipazione straordinaria di Drusilla Gucci. Nessuno è come LEI. Tenebre e Ossa, una serie originale Netflix, arriva il 23 aprile. pic.twitter.com/3RneznG8JU — Netflix Italia (@NetflixIT) March 30, 2021 01/04 Prank Encounters: Stagione 2 01/04 Essi vivono 01/04 The strangers 01/04 Rambo 2 01/04 L’alba dei morti viventi 02/04 The Serpent 02/04 Concrete Cowboy 03/04 Appena un minuto 07/04 Snabba Cash 09/04 Thunder Force 13/04 Kong: Skull ... Leggi su biccy (Di martedì 30 marzo 2021) Lediche usciranno nel quarto mese del 2021 sono moltissime e se nello scorso abbiamo sbavato per il ritorno di Riverdale, per questovi consiglio lo splendido Lady Bird ed il classico L’alba dei morti viventi. Fra leocchi puntati sulla serie originale Tenebre e Ossa, con la partecipazione straordinaria di Drusilla Gucci. Nessuno è come LEI. Tenebre e Ossa, una serie originale, arriva il 23. pic.twitter.com/3RneznG8JU —Italia (@IT) March 30, 2021 01/04 Prank Encounters: Stagione 2 01/04 Essi vivono 01/04 The strangers 01/04 Rambo 2 01/04 L’alba dei morti viventi 02/04 The Serpent 02/04 Concrete Cowboy 03/04 Appena un minuto 07/04 Snabba Cash 09/04 Thunder Force 13/04 Kong: Skull ...

Advertising

tvblogit : Netflix: le nuove serie tv in uscita ad Aprile - heyitszairaf : Ecco tutte le novità #Netflix in arrivo questo aprile ?????? @NetflixIT #shadowandbone #Zero #LoveAndMonsters… - moviestruckers : #Netflix: le novità in arrivo ad aprile 2021 - playblog_it : Le novità di Aprile in arrivo su Netflix - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le novità di aprile 2021 su Netflix | Italia Le novità in uscita ad aprile 2021 su Netflix: 01/04 Prank Enc… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix novità Netflix: film e serie tv di aprile 2021 Novità Netflix: film di aprile 2021 Anche in questo caso, i titoli sono davvero tanti e usciranno gradualmente durante tutto il mese. Tanti i film Netflix Original in arrivo ad Aprile , tra cui: ...

Cosa vedere su Netflix: le novità di aprile 2021 - FILM E SERIE TV Cosa vedere su Netflix ad aprile 2021? La rete ha programmato per il 2021 un cartellone di tantissimi nuovi film : una cornucopia di proposte degna del pi grande servizio streaming del mondo che ne conferma l'...

Netflix: «Puntiamo sui film italiani Sorrentino, Scamarcio e i giovani» Corriere della Sera : film di aprile 2021 Anche in questo caso, i titoli sono davvero tanti e usciranno gradualmente durante tutto il mese. Tanti i filmOriginal in arrivo ad Aprile , tra cui: ...Cosa vedere suad aprile 2021? La rete ha programmato per il 2021 un cartellone di tantissimi nuovi film : una cornucopia di proposte degna del pi grande servizio streaming del mondo che ne conferma l'...