Molti problemi OnePlus 8, 8T e 8 Pro alle spalle con l'ultima OxygenOS 11 (Di martedì 30 marzo 2021) Molto problemi dei OnePlus 8, 8 Pro e 8T sono stati risolti con l'ultima release di OxygenOS 11, rispettivamente con build 11.0.5.5.IN21BA per i primi due, e 11.0.8.12.KB05BA per il modello più recente. Il registro delle modifiche è identico per tutti e tre gli esemplari, che hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo 2021, oltre che ad una lunga serie di correzioni importanti. In primo luogo, è stato risolto il disturbo per cui i dispositivi davano un errore al momento del cambio del carattere personalizzato, oltre che al ritardo causato nel corso della riproduzione di clip video registrate in 4K CINE 60fps. Non darà più fastidio neppure il problema per cui la sveglia poteva saltare nei giorni feriali. In particolare, sui OnePlus 8 e 8 Pro è stato introdotto il fix di un disturbo relativo a ...

