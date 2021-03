Milan, Ibrahimovic resta in Svezia: ecco quando tornerà a Milanello (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rimanere in Nazionale anche per la terza gara contro l’Estonia in amichevole. ecco quando tornerà a Milanello Zlatan Ibrahimovic ha scelto di rimanere in Nazionale, dunque, di disputare anche la terza partita in amichevole contro l’Estonia. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il gigante svedese, dunque, tornerà a Milanello giovedì pomeriggio, dove gli aspetta un allenamento defaticante. Venerdì inizierà la preparazione in vista del match contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatanha deciso di rimanere in Nazionale anche per la terza gara contro l’Estonia in amichevole.ello Zlatanha scelto di rimanere in Nazionale, dunque, di disputare anche la terza partita in amichevole contro l’Estonia. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il gigante svedese, dunque,ello giovedì pomeriggio, dove gli aspetta un allenamento defaticante. Venerdì inizierà la preparazione in vista del match contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

