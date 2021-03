Mancini | «Insigne? Ha giocato due partite intere | capiremo domani il suo stato di forma»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 marzo 2021) Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lituania, terza gara del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. “Non so perché il Governo non abbia dato il via libera alla disputa delle gare dell’Europeo in Italia con il pubblico allo stadio visto che i vaccinati dovrebbero essere tanti. Non ne ho idea, spero che le cose siano a posto, ma non per giugno, anche un po’ prima”. Sulla possibilità per Toloi di fare il suo esordio: “Credo che sia una possibilità, dobbiamo vederlo ed ècon noi una settimana. Potrebbe giocare”. Sulle difficoltà della gara: “Sicuramente il campo, non siamo abituati a giocarci ma abbiamo due giorni di tempo per farlo. La Lituania non ci sarà spazio e sarà molto chiusa in difesa. È una squadra fisica che difende bene. ...