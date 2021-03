Maldini, incontro a Dubai con il numero uno di Emirates (Di martedì 30 marzo 2021) Sempre più al centro del progetto. In tutte le sue ramificazioni. Oggi Paolo Maldini ha fatto ritorno a Milano da Dubai, dove ha fatto visita al quartier generale di Emirates, la compagnia aerea ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Sempre più al centro del progetto. In tutte le sue ramificazioni. Oggi Paoloha fatto ritorno a Milano da, dove ha fatto visita al quartier generale di, la compagnia aerea ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - sportli26181512 : Maldini, incontro a Dubai con il numero uno di Emirates: Maldini, incontro a Dubai con il numero uno di Emirates Il… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - Gazzetta_it : #Milan #Maldini, incontro a #Dubai con il numero uno di #Emirates - Gallo9Modazza : RT @lorenzo291078: @LouGirardiReal ++++News+++++ rinnovo in arrivo per Gianluigi Donnarumma. Incontro in sede fra Raiola, Maldini e un diri… -