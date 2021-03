(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2020 ialladell’aumentano dello 0,5% su base mensile e dello 0,7% su base annua (da -0,3% di gennaio). Lo rileva l’Istat.Sul mercato interno ialladell’aumentano dello 0,5% rispetto a gennaio e dello 0,7% in termini tendenziali. Al netto del comparto energetico, la crescita congiunturale è lievemente più contenuta (+0,4%), quella tendenziale più marcata (+1,2%). Sul mercato estero iaumentano dello 0,6% su base mensile per entrambe le aree di sbocco, euro e non euro, e segnano un incremento su base annua dello 0,4%, cui contribuisce la sola area euro (+1,0%). Nel trimestre dicembre 2020 –2021, rispetto ai tre mesi precedenti, i ...

Advertising

istat_it : Prezzi alla produzione: a febbraio industria +0,5% su mese e +0,7% su anno; costruzioni di edifici +0,4 % su mese e… - fordeborah5 : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: a febbraio industria +0,5% su mese e +0,7% su anno; costruzioni di edifici +0,4 % su mese e +2,1% su… - TCommodity : A febbraio 2020 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% su base mensile e dello 0,7% su base a… - blogsicilia : #notizie #sicilia Industria, prezzi produzione a febbraio +0,5% su mese, +0,7% su anno - - Mafara72 : RT @istat_it: Prezzi alla produzione: a febbraio industria +0,5% su mese e +0,7% su anno; costruzioni di edifici +0,4 % su mese e +2,1% su… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria prezzi

Finanza.com

... oltre a sollevare questioni sull'marittima. "Gli effetti di quanto sta accadendo a Suez ... - prevede Fitch - mentre idella riassicurazione marittima aumenteranno ulteriormente come ...Nonostante igià in aumento, i timori per ulteriori rincari sono concreti. Ancor prima del ... Il blocco dovuto all'insabbiamento dell'Ever Given 'causerà una grande perdita per l'della ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - A febbraio i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5% su base mensile e dello ...