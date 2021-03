Giappone, tasso di disoccupazione febbraio stabile al 2,9% (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – stabile la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di febbraio il tasso dei senza lavoro è stabile al 2,9%, inferiore al 3% stimato. Il numero di disoccupati è cresciuto di 350 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 1,94 milioni. Gli occupati sono pari a 66,46 milioni, in calo di 450 mila unità rispetto all’anno precedente. Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –lain. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese diildei senza lavoro èal 2,9%, inferiore al 3% stimato. Il numero di disoccupati è cresciuto di 350 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 1,94 milioni. Gli occupati sono pari a 66,46 milioni, in calo di 450 mila unità rispetto all’anno precedente.

