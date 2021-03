Dallo zio rapito e mutilato al cugino squartatore di prostitute, l’ultima intervista di Fuentes il “dottor doping” (Di martedì 30 marzo 2021) Il dottor Eufemiano Fuentes, il dottor doping, non può fare a meno di far parlare di sé. Il grande “cattivo” dell’Operaciòn Puerto, che nel 2006 scoperchiò uno scandalo nel ciclismo che coinvolse atleti famosissimi come Jan Ullrich e Ivan Basso, ormai in pensione, ha raccontato sé stesso e un po’ di aneddoti inquietanti in una intervista morbosa con Jordi Évole, in onda in Spagna su La Sexta. Mettendo in mezzo, anche, il Real Madrid. Una delle storie riguarda lo zio di Fuentes, un ricco industriale del tabacco delle Canarie che fu rapito a metà degli anni ’70 e trovato morto, mutilato fino al punto di non essere identificabile, proprio il giorno in cui Fuentes si diplomò dottore. Un’altra storia riguarda suo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) IlEufemiano, il, non può fare a meno di far parlare di sé. Il grande “cattivo” dell’Operaciòn Puerto, che nel 2006 scoperchiò uno scandalo nel ciclismo che coinvolse atleti famosissimi come Jan Ullrich e Ivan Basso, ormai in pensione, ha raccontato sé stesso e un po’ di aneddoti inquietanti in unamorbosa con Jordi Évole, in onda in Spagna su La Sexta. Mettendo in mezzo, anche, il Real Madrid. Una delle storie riguarda lo zio di, un ricco industriale del tabacco delle Canarie che fua metà degli anni ’70 e trovato morto,fino al punto di non essere identificabile, proprio il giorno in cuisi diplomòe. Un’altra storia riguarda suo ...

Advertising

napolista : Dallo zio rapito e mutilato al cugino squartatore di prostitute, l'ultima intervista di Fuentes il 'dottor doping'… - ZiO_Iv0 : RT @RadioSavana: Genova (Moneglia), Stefano, cuoco 33enne senza più lavoro causa restrizioni governo Draghi, si è suicidato buttandosi sui… - Annalis05493023 : Mamma, papà,scusate ma a causa dei 7km che ci separano essendo in comuni diversi E nuovamente in zona rossa,questa… - RaiPremium : Alle 21.20'UNA ESTATE IN CAMPAGNA' di Jorgo Papavassilioucon Julie Engelbrecht, Bruno Bruni. Charlotte si reca in F… - zomberry_ : oggi verso tardo pomeriggio andrò in cimitero dallo zio con mia mamma ed è la prima volta per lei dopo che lo zio è… -