Covid: oggi 16.017 casi e 529 morti, positività giù al 5,3% (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Sono 16.017 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come sempre il martedì rispetto al lunedì, con molti più tamponi: 301.451, 145mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività è in netto calo, dall'8,2 al 5,3%.In forte incremento invece i decessi, 529 (ieri 417), per un totale di 108.879 vittime da inizio pandemia. Piccolo segnale positivo per le terapie intensive, dopo settimane di aumento (raggiunto ormai il 41% dei posti letto occupati, ben oltre la soglia di rischio del 30%): 5 unità in meno (ieri +42), con 269 ingressi del giorno, e sono ora 3.716. Ancora in crescita invece, anche se limitata, i ricoveri ordinari: +68 (ieri +462), per un totale di 29.231. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più contagi giornalieri è la Lombardia (+3.271), seguita da ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Sono 16.017 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 12.916 di ieri ma, come sempre il martedì rispetto al lunedì, con molti più tamponi: 301.451, 145mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività è in netto calo, dall'8,2 al 5,3%.In forte incremento invece i decessi, 529 (ieri 417), per un totale di 108.879 vittime da inizio pandemia. Piccolo segnale positivo per le terapie intensive, dopo settimane di aumento (raggiunto ormai il 41% dei posti letto occupati, ben oltre la soglia di rischio del 30%): 5 unità in meno (ieri +42), con 269 ingressi del giorno, e sono ora 3.716. Ancora in crescita invece, anche se limitata, i ricoveri ordinari: +68 (ieri +462), per un totale di 29.231. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più contagi giornalieri è la Lombardia (+3.271), seguita da ...

Advertising

antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - pinegaps : RT @Ferula18: Mentre oggi 529 persone sono morte di covid si gioca a colori, a chi può viaggiare e chi no, a chi vaccina più lentamente pos… - francescactf : #529morti oggi #Covid e questi pensano ad aprire le frontiere, #vacanze di #Pasqua , #aerei ?????? #viaggi #tamponi… -