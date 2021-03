Coronavirus Nettuno | 10 nuovi casi | i positivi scendono a 239

(Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di oggi asi sono registrati diecidi: tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 11 guarigioni, tra cui quelle di due persone che erano ricoverate in ospedale. Gli attualmente, infatti,a 239, di cui 14 pazienti ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

...fa ilsi era portato via fratello Ennio. Nelle ultime ore il destino ha voluto che toccasse anche a Paolo Amati , 71 anni, lasciare questo mondo, la sua amata famiglia e la sua. ...Sono sei i nuovi casi diregistrati a. Cinque di questi sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato . Si registrano anche sedici guarigioni. Gli ...A Nettuno nella giornata di ieri è stato registrato il 54esimo decesso dall'inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 72 anni che era ricoverato in ...Nettuno piange un’altra vittima del coronavirus. Si tratta di Paolo Amati, 71 anni, che ha davvero poco bisogno di presentazioni. A Nettuno era notissimo, come professore di Religione, sempre disponib ...