Cashless | nel quinquennio 2021-2025 pagamenti elettronici aumenteranno del +12 | 7% all’anno

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – L’introduzione delle misure del Piano “Italia” e la pandemia Covid-19 hanno modificato il contesto di riferimento, determinando un’accelerazione del trend di digitalizzazione dei. Nel 2020 si stima che il valore delle transazioni con strumenti di pagamentosi ridurra` solo del 2% rispetto al -11,8% registrato nei consumi, con un tasso medio annuo di crescita che raggiungera` il +12,7% nel, a fronte del +10,1% del periodo 2015-2019. È quanto emerge dal Rapportodella sesta edizione della CommunitySociety. Fondata dal think tank privato italiano The European House – Ambrosetti la Community raccoglie alcuni tra i principali attori della filiera dei: ...

confronto internazionale, con un punteggio medio di 3,60 su 10 registratoSociety Index, l'Italia resta ferma, per il quarto anno consecutivo, in 23esima posizione su 28 Paesi Ue . ...... gli acquisti in modalità contactless con carta realizzaticorso del 2020 sono cresciuti del 29%... sono provvedimenti che stimolano ilin modo molto vigoroso. Oltre ai benefici per i ...(Teleborsa) - L'introduzione delle misure del Piano "Italia Cashless" e la pandemia Covid-19 hanno modificato il contesto di riferimento, determinando un'accelerazione del trend di digitalizzazione ...Grazie al Bonus Cashback, in 2 anni si prevedono 24 miliardi di euro di consumi aggiuntivi per un gettito di circa 4,4 miliardi di euro e un recupero del sommerso di 1,2 miliardi di euro.