Canale di Suez: la Ever Given si è sbloccata, ma adesso cosa accadrà? (Di martedì 30 marzo 2021) Non è stato affatto semplice ma la portacontainer Ever Given si è finalmente sbloccata. L’operazione di disincaglio svolta dalla società di Rotterdam Smit Salvage ha raggiunto un punto di svolta. La Ever Given nel Canale di Suez: le parole di Berdowski Come ha spiegato alla radio pubblica olandese Peter Berdowski, direttore esecutivo della Royal Boskalis, casa madre della società, la manovra di salvataggio non è ancora in discesa: “La buona notizia è che la poppa della nave è libera, ma questa è secondo noi la parte più semplice: la sfida resta liberare la parte davanti della nave“. Da sei giorni l’imbarcazione ostruiva il Canale di Suez che costituisce una delle rete commerciali più importanti del mondo. Ansa.itLa poppa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Non è stato affatto semplice ma la portacontainersi è finalmente. L’operazione di disincaglio svolta dalla società di Rotterdam Smit Salvage ha raggiunto un punto di svolta. Laneldi: le parole di Berdowski Come ha spiegato alla radio pubblica olandese Peter Berdowski, direttore esecutivo della Royal Boskalis, casa madre della società, la manovra di salvataggio non è ancora in discesa: “La buona notizia è che la poppa della nave è libera, ma questa è secondo noi la parte più semplice: la sfida resta liberare la parte davanti della nave“. Da sei giorni l’imbarcazione ostruiva ildiche costituisce una delle rete commerciali più importanti del mondo. Ansa.itLa poppa ...

