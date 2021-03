Top 10 Serie A: i migliori calciatori della stagione 2020/21 (Di lunedì 29 marzo 2021) Top 10 Serie A: la classifica dei migliori calciatori della stagione 2020/21. Comanda Cristiano Ronaldo, inseguono Insigne e Brozovic L’osservatorio calcistico CIES ha stilato una classifica dei dieci migliori calciatori della Serie A 2020/21, sulla base di diversi parametri statistici legati alle loro prestazioni in campo. Comanda la classifica Cristiano Ronaldo della Juventus, inseguono Lorenzo Insigne del Napoli e Marcelo Brozovic dell’Inter. Chiude la top 10 Davide Calabria del Milan, il terzo difensore presente nell’elenco dopo Robin Gosens dell’Atalanta e Gianluca Mancini della Roma. Top 10 Serie A: la classifica dei ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Top 10A: la classifica dei/21. Comanda Cristiano Ronaldo, inseguono Insigne e Brozovic L’osservatorio calcistico CIES ha stilato una classifica dei dieci/21, sulla base di diversi parametri statistici legati alle loro prestazioni in campo. Comanda la classifica Cristiano RonaldoJuventus, inseguono Lorenzo Insigne del Napoli e Marcelo Brozovic dell’Inter. Chiude la top 10 Davide Calabria del Milan, il terzo difensore presente nell’elenco dopo Robin Gosens dell’Atalanta e Gianluca ManciniRoma. Top 10A: la classifica dei ...

