Svezia, Ibrahimovic: "Mi sento bene, non parlatemi dell'età. Prossime partite? Ecco come mi gestirò" (Di lunedì 29 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic conferma sempre più il suo eccellente stato di forma.VIDEO Milan, Ibrahimovic campione di… taekwondo! Tutti gli assist spettacolari dell'asso svedeseL'attaccante del Milan soltanto un anno fa sembrava al termine di una prestigiosa e altisonante carriera. L'età che avanzava stava per diventare il vero e proprio flagello capace di far arrendere anche un campione del calibro del classe '81. Nonostante questo, la compagine rossonera ha creduto fermamente nelle sue qualità, concedendogli di fatto concesso una 'seconda giovinezza'. Merito anche dello stesso bomber, riuscito a mantenere i suoi standard alti e ad aiutare in maniera efficace la squadra. Anche e soprattutto per questi motivi, Ibrahimovic si è riconquistato la casacca della Svezia dopo diversi anni di esclusione.

