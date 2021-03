Ronaldo | «Mondiali 2002 | un taglio di capelli orribile ma c’era una ragione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021)il Fenomeno si racconta e parla dell’acconciatura sfoggiata aidel: ecco le parole dell’ex attaccante brasilianoil Fenomeno, intervistato da Sport Illustrated, ricorda idel– «Era undimauna. Non volevo parlare con i giornalisti brasiliani dei miei infortuni e grazie a quel look se ne sono dimenticati. I gol che ricordo con maggior piacere sono quelli segnati in Finale alla Germania. Non sono le più belle, ma le più importanti perché nessuno credeva che avrei potuto giocare di nuovo a calcio, ma quella doppietta rappresenta la vittoria più ...