Rifiuti, il programma di Calenda: “Con noi Roma pulita subito” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Qual è la situazione a Roma per quanto riguarda la pulizia della città e i rifiuti? Metà delle strade non sono spazzate a sufficienza. La raccolta differenziata è 15 punti sotto la media nazionale e negli ultimi quattro anni non è cresciuta neanche di un punto. Due terzi delle utenze porta a porta dichiarano che l’immondizia viene raccolta in ritardo. Per questo servizio scadente le imprese, come bar, ristoranti, negozi o alberghi pagano il doppio di Tari rispetto alla media nazionale. Sprechiamo 170 milioni di euro all’anno per mandare i rifiuti fuori Roma perché a differenza di tutte le altre capitali europee, non abbiamo impianti dove mandarli. L’assenteismo dei dipendenti dell’Ama è il doppio della media nazionale del settore. Un disastro gestionale. Non a caso, la pulizia della città è la prima preoccupazione dei romani. Tutti quelli citati sono dati del Comune e sono pubblici”. Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, lancia ufficialmente in un video pubblicato su Facebook la prima parte del suo programma elettorale, partendo dal tema rifiuti. Nelle prossime settimane seguiranno mobilità, verde e via via gli altri settori. “PARTIAMO DALLE BASI: PULIREMO SUBITO STRADE E MARCIAPIEDI” Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Qual è la situazione a Roma per quanto riguarda la pulizia della città e i rifiuti? Metà delle strade non sono spazzate a sufficienza. La raccolta differenziata è 15 punti sotto la media nazionale e negli ultimi quattro anni non è cresciuta neanche di un punto. Due terzi delle utenze porta a porta dichiarano che l’immondizia viene raccolta in ritardo. Per questo servizio scadente le imprese, come bar, ristoranti, negozi o alberghi pagano il doppio di Tari rispetto alla media nazionale. Sprechiamo 170 milioni di euro all’anno per mandare i rifiuti fuori Roma perché a differenza di tutte le altre capitali europee, non abbiamo impianti dove mandarli. L’assenteismo dei dipendenti dell’Ama è il doppio della media nazionale del settore. Un disastro gestionale. Non a caso, la pulizia della città è la prima preoccupazione dei romani. Tutti quelli citati sono dati del Comune e sono pubblici”. Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, lancia ufficialmente in un video pubblicato su Facebook la prima parte del suo programma elettorale, partendo dal tema rifiuti. Nelle prossime settimane seguiranno mobilità, verde e via via gli altri settori. “PARTIAMO DALLE BASI: PULIREMO SUBITO STRADE E MARCIAPIEDI”

