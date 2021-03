Real Madrid | la dirigenza pensa al futuro | in pole Nagalsmann per il dopo-Zidane | in lista anche Allegri

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ilal.Aria di cambiamento in casa Blancos, con la permanenza di Zinedine, ormai sempre più incerta. Mentre la Liga si avvia verso il rush finale di campionato, ilale in particolar modo al possibile successore del tecnico francese qualora si concretasse l'addio a fine stagione.La posizione di Zinedine, legata principalmente ai risultati di questa annata, non appare infatti più così salda. Secondo alcuni rumors l'ipotesi relativa all'addio del francese, starebbe prendendo sempre più corpo nonostante il tecnico abbia ancora un anno di contratto.Il primo nome sul taccuino dellaspagnola sarebbe quello di Julian Nagelsmann, attuale ...

James Rodriguez: 'L'Everton può diventare come ile il Bayern Monaco'Commenta per primo Juventus, Inter,e non solo. N'Golo Kanté è stato uno dei più ambiti centrocampisti delle ultime sessioni di mercato e oggi che compie 30 anni, tutti sulle gambe, è ancora il Chelsea a godersi le sue ...Dal Real Madrid è arrivato e ci potrebbe tornare per chiudere un cerchio che si è aperto nella scorsa estate. C'è l'annuncio di Corvino ...L’Inter salda i primi debiti e lo fa pagando la prima rata di Hakimi al Real Madrid e gli stipendi di gennaio. Una mossa che servirà a tranquillizzare ...