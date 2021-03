MotoGP | GP Doha 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 2-4 aprile

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il primo atto del Mondialeè andato in archivio a Losail con la vittoria di Maverick Viñales su Yamaha davanti alle Ducati di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Tra pochi giorni si torna però in pista sempre in Qatar per l’inizio del secondo weekend di gara della stagione, valevole per la prima edizione del Gran Premio di. Da venerdì 2 a domenica 4il Motomondiale tornerà quindi protagonista sotto i riflettori del Losail International Circuit per una nuova sfida tra i top rider della griglia. In top class si profila una grande battaglia a partire dalle prove tra Yamaha e Ducati, con Suzuki terza incomoda specialmente per quanto dimostrato in termini di gestione delle gomme nella seconda fase di gara-1. Vedremo se i valori in campo si confermeranno o se ci saranno degli inserimenti a sorpresa ...